Fashion Art and More 2025 | la 20ª edizione celebra l’eccellenza internazionale del lusso a Palazzo Visconti

Fashion Art and More 2025, alla sua 20ª edizione, ha incantato Milano con un’esibizione straordinaria di lusso, eleganza e innovazione. Nella storica cornice di Palazzo Visconti, creativi, artisti e visionari hanno celebrato l’eccellenza internazionale, promuovendo un dialogo tra moda, arte e cultura. Un evento che ha dimostrato ancora una volta come l’arte del fashion possa diventare un potente veicolo di identità e stile. La magia continuerà, lasciando il segno nel panorama del lusso mondiale.

Milano, 27 giugno 2025 – Eleganza, creatività e identità culturali si sono fuse nella 20ª edizione di Fashion Art and More – International Luxury Event, andata in scena il 23 giugno nella splendida cornice di Palazzo Visconti a Milano. L’evento, ideato e curato da Sabrina Spinelli, fondatrice di Wellness for You Fashion, ha confermato il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Fashion Art and More 2025: la 20ª edizione celebra l’eccellenza internazionale del lusso a Palazzo Visconti

In questa notizia si parla di: fashion - more - edizione - palazzo

E se vi dicessimo che il colore fashion di questa primavera 2025 è il pistacchio? - Sì, è arrivata la pistacchio mania: il colore che sta conquistando fashion e tendenze primaverili! Con il suo fascino morbido e raffinato, il verde pistacchio si afferma come protagonista nel guardaroba di primavera 2025, portando freschezza e leggerezza in ogni outfit.

Le sontuose sale di Palazzo Visconti si preparano ad accogliere, il 23 giugno alle ore 16:30, la 20ª edizione di Fashion Art and More – International Luxury Event, appuntamento iconico firmato da Sabrina Spinelli, brand manager da oltre 25 anni e fondatrice d Vai su Facebook

Fashion Art and More 2025: la 20ª edizione celebra la moda come linguaggio di bellezza consapevole; Moda, lusso e artigianalità a Milano per la 20ª edizione di Fashion Art and More; Lucca Fashion Weekend 2025: tutto pronto per la terza edizione.

World of Fashion, 25/ edizione a Palazzo delle Esposizioni - World of Fashion celebrerà la 25/a edizione a Palazzo delle Esposizioni, a Roma, domenica 9 luglio, proponendo la passerella di una selezione di designer provenienti da diversi paesi con le loro ... Lo riporta ansa.it

World of Fashion, 25/ edizione a Palazzo delle Esposizioni - World of Fashion celebrerà la 25/a edizione a Palazzo delle Esposizioni, a Roma, domenica 9 luglio, proponendo la passerella di una selezione di designer provenienti da diversi ... Da spettacoli.tiscali.it