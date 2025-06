Farmaci trafugati patteggia la pena Un anno a magazziniere 35enne Fece sparire anche scatole di Cialis

Un magazziniere ravennate di 35 anni, coinvolto in una serie di furti e illeciti legati ai farmaci, tra cui scatole di Cialis e ormoni, ha patteggiato un anno di reclusione. La sua condotta, che comprendeva anche furti di denaro dagli spogliatoi, spaccio di hashish e l’uso improprio di buoni pasto, ha suscitato grande scalpore. La vicenda mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra innocenza e crimine nel mondo farmaceutico.

Farmaci, taluni contenenti ormoni, che per l’accusa sottraeva e poi rivendeva. Ma anche piccole somme rubate dagli indumenti dei colleghi lasciati negli spogliatoi. Qualche dose di hashish spacciata alla spicciolata. E pure buoni pasto dei quali aveva usufruito nonostante fosse assente per malattia, ferie o riposo. L’uomo, un magazziniere ravennate di 35 anni al tempo impiegato in deposito farmaceutico di Ravenna Farmacie srl, era stato arrestato nel luglio scorso dai carabinieri del nucleo Investigativo per furto aggravato, ricettazione, esercizio abusivo della professione medica e cessione di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Farmaci trafugati, patteggia la pena. Un anno a magazziniere 35enne. Fece sparire anche scatole di Cialis

In questa notizia si parla di: farmaci - magazziniere - trafugati - patteggia

Ruba farmaci e integratori dalla farmacia in cui lavora, magazziniere 28enne denunciato - Un magazziniere di 28 anni, originario di origine romena, è stato denunciato per aver sottratto farmaci e integratori dalla farmacia in cui lavorava, con l’intento di rivenderli senza considerare i rischi per la salute dei clienti.

Farmaci trafugati, patteggia la pena. Un anno a magazziniere 35enne. Fece sparire anche scatole di Cialis; Farmacista ucciso dal cianuro, tre anni dopo la verità : usura e traffico di farmaci rubati; I segreti del farmacista ucciso: Il traffico di medicine nel giallo del Crodino al cianuro.

Ruba cosmetici e farmaci per rivenderli in nero, denunciato un magazziniere - MSN - Sestu Capo magazziniere infedele sorpreso a sottrarre cosmetici e farmaci dal deposito in cui lavorava, per poi rigirarli a venditori ambulanti nei mercatini della domenica. Come scrive msn.com