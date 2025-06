Fare il bagno alle porte di Monza | ecco dove tuffarsi in acque limpide

Se sei alla ricerca di un angolo di paradiso alle porte di Monza, preparati a scoprire i luoghi ideali per rinfrescarsi. Le acque limpide dei laghi ti aspettano per un bagno rigenerante in tutta sicurezza, grazie ai preziosi consigli dell’Ats Brianza. Pronto a vivere un’estate all’insegna del relax e del divertimento? Ecco dove tuffarti e goderti al massimo questa stagione calda!

L'estate è ufficialmente arrivata e con le temperature in costante aumento, sale anche la voglia di farsi un bel tuffo nelle fresche acque dei nostri laghi. Naturalmente, in totale sicurezza. Come di consueto, l’Ats Brianza ha fornito il bollettino settimanale delle spiagge balneabili alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Buonasera,vorrei sapere se c'è qualche piscina naturale dove poter fare il bagno con l acqua pulita dove si vede il fondo in provincia di Torino grazie Vai su Facebook

