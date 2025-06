Far West a mezzogiorno Lite a colpi di bottiglia

Un violento scontro tra tre uomini si è scatenato nel cuore di Piadena, trasformando il tranquillo centro in un vero e proprio Far West a mezzogiorno. La lite, nata forse da futili motivi all’interno di un bar, è degenerata in colpi di bottiglia, con un giovane ferito gravemente e trasportato d’urgenza in elicottero al magazzino di Cremona. Un episodio che scuote la comunità e riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza urbana.

PIADENA DRIZZONA (Cremona) Far West in pieno centro a Piadena. Poco dopo mezzogiorno di ieri una violenta lite tra tre stranieri è scoppiata in via Della Libertà. Un ventottenne è stato ferito con il vetro di un collo di bottiglia ed è stato necessario l’intervento dell’ elisoccorso per trasportarlo al Maggiore di Cremona. Il ferito avrebbe litigato con gli altri due all’interno di un bar. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi, forse legati alla musica che il ventottenne stava ascoltando ad alto volume da una cassa. I due avrebbero richiamato il giovane, che avrebbe risposto male. La discussione è subito degenerata: i due si sono scagliati contro il rivale spostandosi fuori, sul marciapiede di fronte al bar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Far West a mezzogiorno. Lite a colpi di bottiglia

