Fantasmi sabotaggi cinema rumore e addii | famiglie io vi scrivo

Se è vero che la famiglia è un dono che dura per sempre, tra affetto, follia e rumore, quella descritta da Elisabetta Rasy in Perduto è questo amore (Rizzoli) - il libro con cui è finalista al 79esimo Premio Strega - "è come un fantasma della memoria, come l'eco di altre letture e riflessioni sul mondo familiare che vanno dall'Eneide alla Lettera al padre di Kafka". "Mi sono molto interrogata sul regno dei padri – dice Rasy - perché in realtà, nel mio lavoro letterario mi sono occupata molto di madri vere e di madri simboliche. C'erano queste ombre paterne che mi chiamavano e scrivere questo libro è stata quindi una resa dei conti anche con il mio padre reale, ma soprattutto con un fantasma del paterno ".

Cinema: Rumore bianco da DeLillo il nuovo film Baumbach - Noah Baumbach scriverà e dirigerà l'adattamento di "Rumore bianco" dall'omonimo romanzo di Don DeLillo. Da ansa.it

