Fantacampionato Mondiale per Club i centrocampisti low cost da schierare in vista degli ottavi

Il fantacampionato mondiale per club entra nel vivo degli ottavi, e la sfida si fa ancora più avvincente! Se vuoi massimizzare il rendimento del tuo team senza spendere una fortuna, ecco i tre consigli top per scegliere centrocampisti low cost efficaci e sorprendenti. Preparati a scoprire come mettere in campo soluzioni vincenti senza svuotare il portafoglio, perché la strategia intelligente può fare la differenza anche a basso costo.

Primo turno a eliminazione diretta del nuovo torneo internazionale targato Fifa: ecco i tre consigli al fanta per un centrocampo a "basso costo".

"Per giocare al Mondiale per club ho dovuto rinunciare a delle ferie e prendere dei permessi non retribuiti. Soffrirò un po' con l'affitto e le bollette, ma giocare contro Bayern Monaco, Benfica e Boca Junior... ne varrà la pena." A parlare è Conor Tracey, il portiere Vai su Facebook

