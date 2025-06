Famiglia travolta in un incidente sull’A1 dopo la laurea | madre e padre muoiono sul colpo

Una tragedia improvvisa scuote la comunità di Bisceglie: una famiglia, tornata a casa dopo la laurea di una delle loro figlie, è stata vittima di un gravissimo incidente sull’A1, dove madre e padre hanno perso la vita sul colpo. Rimasti feriti gravemente, anche una delle figlie e un carabiniere presente sul veicolo lottano tra la vita e la morte. Un dramma che ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante.

La famiglia era di rientro a casa dopo la laurea di una delle loro figlie, a bordo del veicolo c'erano anche una delle loro figlie e un carabiniere collega dell'altra figlia della coppia, rimasti feriti gravemente Lo schianto è stato terribile e non ha lasciato scampo alle vittime. L'incidente mortale è accaduto sull'A1 all'altezza del chilometro 570, nei pressi del bivio per la diramazione Roma Sud dell'A1. La famiglia originaria di Bisceglie, in Puglia, stava viaggiando in direzione Napoli a bordo della propria auto, quando per motivi ancora da accertare si è scontrato con un furgone.

