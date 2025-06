Famiglia Reale la decisione di Re Carlo su Harry e Meghan | cosa succede

Il compleanno di re Carlo III ha acceso i riflettori sulla recente decisione del sovrano riguardo a Harry e Meghan. Mentre Londra celebra, il futuro della famiglia reale si fa più incerto: quali sono le nuove mosse di Carlo nei confronti dei figli? Tra attese di riconciliazione e tensioni latenti, il 14 novembre potrebbe segnare un nuovo capitolo nel rapporto tra monarchia e la coppia più discussa degli ultimi tempi. Cosa riserverà il destino?

Re Carlo III ha recentemente festeggiato il suo 77esimo compleanno con il tradizionale Trooping the Colour a Londra, evento seguito dalla consueta apparizione sul balcone di Buckingham Palace. Tuttavia, lo sguardo è già rivolto al futuro. Cosa avrebbe in mente il sovrano, da anni lontano dal figlio Harry e da Meghan? Harry e Meghan: un ritorno in famiglia?. Il 14 novembre 2028, Re Carlo compirà 80 anni. Questa data non solo segnerà una tappa importante nella vita del sovrano, ma rappresenterà anche un momento simbolico per la monarchia.