Famiglia bloccata in Iran La madre dal prefetto | Seguiamo il caso con attenzione

seguire il caso con attenzione e monitorare ogni sviluppo. La famiglia, bloccata in Iran, lotta per riunirsi e tornare a casa in sicurezza. Con tutti i documenti in ordine, sperano di poter partire se la situazione dovesse nuovamente degenerare, mantenendo vivo il loro desiderio di normalità e serenità . Dopo l’appello della madre, ieri è stata...

Avere tutti i documenti in ordine per poter partire se la situazione dovesse di nuovo degenerare da un momento all'altro. È questo, al momento, l'obiettivo del ravennate bloccato in Iran insieme alla moglie e alle due figlie - la più grande di un anno e mezzo, la più piccola di 24 giorni – che, dopo la proclamazione del cessate il fuoco, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Dopo l'appello lanciato dalla madre a mezzo stampa, ieri è stata ricevuta dal Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi. Lunedì, invece, incontrerà il sindaco Alessandro Barattoni. "L'incontro, svoltosi in un clima di discrezione e solidarietà istituzionale, ha rappresentato un momento di ascolto e vicinanza dello Stato ai familiari del docente.

