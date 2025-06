faenza shopping park progetto ancora arenato

Il sogno di un nuovo centro commerciale a Faenza si arena ancora, questa volta tra le sabbie mobili di fango e rifiuti lasciati dall’alluvione del 2023. Il progetto del Faenza Shopping Park, nato nel 2020 e sancito da un protocollo d’intesa nel 2022, sembra ormai lontano dalla realizzazione. Riusciranno le istituzioni a trovare una soluzione per sbloccare questa attesa opportunità?

Alla fine anche l’alluvione ha messo lo zampino sulla realizzazione del Faenza Shopping Park. Il progetto di intervento che riguarda l’area delle ex Perle infatti si è nuovamente arenato, questa volta in sabbie mobili di fango e rifiuti che nel 2023 erano stati stoccati all’interno dell’area di proprietà della società Faenza Erre. Il progetto risale al 2020 e nel 2022 era stato firmato un protocollo d’intesa con enti locali e aziende del motorsport del territorio affinché il nuovo ‘Shopping Park’ ospitasse anche la ‘Motor Arena’, "un polo attrattivo" in cui avrebbero trovato "sintesi le eccellenze motoristiche faentine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it