Facce e corpi deformati dall’AI | l’incredibile post cancellato del comune di Milano Ecco cosa è successo

Un’immagine che ha fatto discutere: una pubblicazione del Comune di Milano, mostrante facce e corpi deformati dall’AI, è stata improvvisamente cancellata dopo aver suscitato polemiche. La fotografia, usata per promuovere un concorso pubblico, ha innescato un acceso dibattito sulla sensibilità e le modalità di comunicazione dell’amministrazione. Ma cosa si nasconde dietro questa scelta? Scopriamo i dettagli di questa vicenda che ha diviso l’opinione pubblica.

Ragazzi che sventolano i loro diplomi con il sorriso stampato su facce deformate. È l’immagine pubblicata il 25 maggio dall’Assessorato alle Politiche per il lavoro del comune di Milano per promuovere un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato al Coni e finita al centro di polemiche contro l’amministrazione. Che non ha trovato di meglio che eliminare il post dai social. A dare inizio all’ondata di commenti è stato il giornalista Jacopo Giliberto, che ha ripubblicato il post della pagina ufficiale del Comune commentando: “Invece di affidarsi a una grafica, a una illustratrice, a una copy, a una comunicatrice, a uno studio, a una designer, alla scuola comix o naba o ied o simili, fanno questa m**** di immagine usando male l’intelligenza artificiale *tanto la so fare anche io*”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Facce e corpi deformati dall’AI: l’incredibile post cancellato del comune di Milano. Ecco cosa è successo

