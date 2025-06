Fabio di Giannantonio | Importante mantenere la continuità Sto conoscendo la moto solo ora

Fabio Di Giannantonio continua a stupire nel Motomondiale 2025, dimostrando una crescita costante e un talento sempre più evidente. Con una quarta posizione nella Sprint Race del GP d’Olanda ad Assen, il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 si conferma protagonista di un percorso promettente. La sua determinazione e abilità sono la chiave per mantenere la continuità nei risultati. Ora, l’obiettivo è consolidare questa prestazione e puntare sempre più in alto.

Un pilota sempre più in crescita. Fabio di Giannantonio ha strappato un'ottima quarta posizione nella Sprint Race valida per il GP d'Olanda, decimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana presso l'iconico circuito di Assen. Il pilota in sella al Team Pertamina Enduro VR46, in striscia positiva, sta accumulando risultati sempre più incoraggianti, confermati anche nella prestazione odierna, dove non solo ha superato la Ducati di Francesco Bagnaia, ma ha provato anche ad avvicinarsi al gradino più basso del podio, poi ottenuto con solidità da Marco Bezzecchi, terzo davanti al solito tandem composto da Marc ed Alex Marquez.