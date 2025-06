Fabio Caressa si commuove a Money Road nella tentazione di Alice Poi il colpo di scena – IL VIDEO

Fabio Caressa si commuove a Money Road nella tentazione di Alice, un momento che ha catturato il cuore di tutti. Dopo aver affrontato i trekking e le tentazioni individuali, i partecipanti si sono trovati di fronte a scelte sorprendenti, tra emozioni e colpi di scena. Ma quando Alice rivela il motivo speciale del suo giorno, l’atmosfera si fa ancora più intensa, dimostrando come ogni tentazione possa nascondere un valore inestimabile.

A “ Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ” arrivati al campo base dopo i trekking, i 12 partecipanti all’esperimento sociale sono stati convocati da Fabio Caressa per delle tentazioni individuali. Hanno potuto videochiamare amici e parenti in Italia al prezzo di 500 euro al minuto. Arrivati al momento di Alice, la 24 anni project manager romana ha confessato a Fabio che quello era un giorno particolare: era la Festa del PapĂ , nonchĂ© l’anniversario della scomparsa di suo padre. Fabio, commosso ha “regalato” ad Alice la videochiamata. Giovedì 26 giugno, il quinto capitolo dell’inedito esperimento sociale ha ottenuto nel complesso, su Sky Uno+1, TV8 e on demand, una Total Audience di 746mila spettatori; nei sette giorni, il quarto capitolo – in prima tv una settimana fa – ha raggiunto una Total Audience cumulata di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fabio Caressa si commuove a “Money Road” nella tentazione di Alice. Poi il colpo di scena – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: fabio - alice - caressa - money

A Le Brentelle "One More Bet": talk show e meet&greet con Alice e Giorgia Mordenti, Alberto Tozzi e Fabio Ferrucci - Festeggia la fine della scuola con un evento imperdibile! Le Brentelle presenta "One More Bet", un talk show coinvolgente che il 6 giugno porterĂ sul palco i giovani creator piĂą amati, come Alice e Giorgia Mordenti, Alberto Tozzi e Fabio Ferrucci.

Fabio Caressa ci racconta il momento della videochiamata di Alice #MoneyRoad Vai su X

«La tentazione lussuosa (e imperdibile) di Enzo Miccio attende la Compagnia delle Tentazioni. » Questa sera, 26 giugno 2025, torna Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo su Sky Uno alle 21. 15, in contemporanea su NOW e, poco dopo, su TV8. Il gioc Vai su Facebook

Fabio Caressa si commuove a “Money Road” nella tentazione di Alice; Money Road (Sky), le pagelle: Enzo Miccio e lo yacht extralusso (4), Fabio Caressa commosso (8), Danielle presa bene (8), mentre Grazia…; Money Road, un'irresistibile trattoria e all'asta Suite Paradise. FOTO.

Money Road: Enzo Miccio e il suo yacht sono la tentazione della penultima puntata, stasera su TV8 e SKY - Il reality con Fabio Caressa entra nel vivo tra liti, alleanze in frantumi e una nuova tentazione extralusso portata da Enzo Miccio. Come scrive msn.com

Money Road stasera in tv giovedì 26 giugno su Sky Uno: le anticipazioni della quinta puntata - Nuovo appuntamento questa sera, giovedì 26 giugno, con Money Road - Scrive corrieredellumbria.it