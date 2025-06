F1 su TV8 GP Austria 2025 | quando la gara in chiaro orario e programma

Il Gran Premio d’Austria 2025, in programma domenica 29 giugno alle 15.00 al Red Bull Ring di Spielberg, promette emozioni ad alta velocità. La gara sarà trasmessa in diretta su TV8, offrendo agli appassionati italiani l’opportunità di vivere ogni sorpasso e ogni curva con accesso gratuito in chiaro. Non perdete questa spettacolare sfida, perché la battaglia tra i top team è più aperta che mai!

Nella giornata di domenica 29 giugno (con partenza alle ore 15.00) il Red Bull Ring di Spielberg ospiterà il Gran Premio d’Austria 2025, valevole come undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. McLaren sembra aver ritrovato la superiorità tecnica espressa a Barcellona e punta senza mezzi termini alla doppietta, soprattutto grazie ad un ispirato Lando Norris. Il nativo di Bristol ha dominato le qualifiche e scatterà dalla pole position, mentre il suo compagno di squadra e leader del campionato Oscar Piastri è terzo in griglia dopo un Q3 negativo anche a causa di una sfortunata bandiera gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 su TV8, GP Austria 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

