F1 Oscar Piastri | Non ho potuto neanche iniziare il mio giro Non voglio certamente arrivare terzo

Oscar Piastri si presenta al GP d’Austria con la determinazione di riscatto, partendo dalla seconda fila in un contesto di sfide e aspettative elevate. La sua prestazione, seppur non perfetta, mostra il suo potenziale e la voglia di dimostrare il suo valore in questa tappa cruciale del Mondiale 2025 di Formula 1. Ora, più che mai, il giovane talento della McLaren è pronto a riscrivere le regole e sorprendere tutti, perché nel motorsport nulla è scritto finché la bandiera a scacchi non cade.

Oscar Piastri partirà dalla seconda fila in occasione del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il Red Bull Ring di Spielberg. Un risultato deludente per l’oceanico, apparso leggermente contratto fino a questo momento Nello specifico il pilota in forza alla McLaren ha racimolato uno scarto di 583 millesimi rispetto al compagno di scuderia Lando Norris, autore di una grande pole position concretizzata con il tempo di 1:03.971 precedendo di 521 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, piazzatosi secondo. Da rimarcare comunque la sfortuna dell’australiano, rallentato da una bandiera gialla che lo ha costretto a non poter attaccare nel momento decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Non ho potuto neanche iniziare il mio giro. Non voglio certamente arrivare terzo”

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - potuto - iniziare

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Oscar Piastri, protagonista indiscusso del Trofeo Bandini, ha vissuto una giornata da star, circondato da affetto e passione.

Una prima sessione di prove libere che ha mostrato una Mercedes subito in forma, ma anche una McLaren che dopo i primi minuti di studio ed analisi con anche rastrelli, si è avvicinata ai tempi di George Russell, sia con Oscar Piastri che con, a sorpresa, Alex Vai su Facebook

McLaren, Piastri 3° mastica amaro: Ero da prima fila, ma Gasly...; McLaren non ha potuto 'creare condizioni' per battere Max; F1 GP Bahrain, McLaren comanda, Ferrari arranca: le pagelle.

Piastri: “Io e Lando restiamo liberi di correre. Entrambi vogliamo equità” - Il leader del Mondiale è tornato a parlare di quanto successo in Canada ma si è anche mostrato fiducioso in vista di questo weekend austriaco ... formulapassion.it scrive

McLaren sollecitata a considerare Piastri come pilota principale dopo l'ultimo errore di Norris - According to Guenther Steiner, after Lando Norris' latest mistake, McLaren need to make the decision to name Oscar Piastri their first driver. Come scrive msn.com