F1 Norris domina e conquista la pole nel GP d’Austria davanti a Leclerc

della McLaren, Charles Leclerc si conferma in forma e conquista un promettente secondo posto, portando entusiasmo e speranza ai tifosi Ferrari. La stagione si infiamma ancora di più, regalando emozioni e suspense per la gara di domani. La battaglia tra i top team promette scintille, lasciando il pubblico ansioso di scoprire chi dominerà sul circuito austriaco.

F1, nel GP d’Austria è ancora pole per la McLaren: Norris guarda tutti, secondo Leclerc con la Ferrari che convince. Continua la favola McLaren che sta tingendo di arancione ogni weekend di Formula 1. In Austria Lando Norris domina davanti a tutti e con un tempo di 1:03.971 conquista una pole straordinaria – la terza della stagione corrente, nonché la prima a Spielberg. Per i tifosi Ferrari c’è finalmente una bella notizia: alle spalle dell’inglese, infatti, c’è Charles Leclerc (1:04.492). Il monegasco, a sorpresa, riesce a battere l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri (che arriva così terzo a 1:04. 🔗 Leggi su Sportface.it

