Lando Norris conquista la pole in Austria, demolendo Piastri e confermando il suo feeling speciale con Spielberg. La sua performance impeccabile nella qualifica lo proietta verso un risultato di rilievo al Gran Premio d’Austria 2025, sottolineando la rinascita della sua stagione e lasciando il pubblico senza fiato. Leclerc si assicura la prima fila, mentre Hamilton completa il podio virtuale. Una giornata che promette spettacolo, con Norris deciso a…

Lando Norris rispetta il pronostico della vigilia, conferma il suo feeling speciale con il Red Bull Ring di Spielberg e domina le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2025, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren centra così la quarta pole position dell’anno (la dodicesima in carriera, tutte su piste diverse l’una dall’altra) e dimostra di essersi messo alle spalle il grave errore di Montreal. Bilancio positivo per la Ferrari, che ha effettuato un buon progresso sul giro secco con il nuovo fondo, archiviando un’insperata seconda piazza con Charles Leclerc (grazie ad un Oscar Piastri non al top e sfortunato) ed un incoraggiante quarto posto con Lewis Hamilton subito alle spalle della McLaren del leader iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Norris demolisce Piastri e si prende la pole in Austria. Leclerc in prima fila, 4° Hamilton

