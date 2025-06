F1 Max Verstappen | Bandiera gialla? Non sarebbe cambiato molto Non sono soddisfatto

Max Verstappen si presenta sempre come un campione capace di reinventarsi, ma anche i giganti trovano ostacoli sulla pista. Durante le qualifiche del GP d’Austria, il pilota della Red Bull ha dovuto accontentarsi della settima posizione, nonostante le speranze di una pole position. Una bandiera gialla ha frenato la sua corsa verso la vetta, dimostrando che, a volte, anche le migliori strategie vengono messe alla prova. Tuttavia, lo spirito di Verstappen non si spegne e le emozioni sono solo all’inizio.

Stavolta non è riuscito il miracolo a Max Verstappen. Il pilota della Red Bull si è dovuto accontentare della settima moneta in occasione delle qualifiche del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di Formula 1. Dopo l’iconica pole strappata lo scorso anno, il detentore del titolo non è riuscito ad incidere fino in fondo in Q3, complice anche una bandiera gialla che non gli ha consentito di sparare la sua ultima cartuccia. Tuttavia lo stesso olandese è stato il primo a fare una grande autocritica una volta arrivato in zona mista, sostenendo che anche senza la bandiera gialla sarebbe comunque mancato qualcosa: “ Chiaro che la bandiera gialla mi abbia danneggiato, ha distrutto il mio giro – ha detto Verstappen – Però è vero anche che se avessi completato il giro avrei avuto un ritardo di sei decimi “. 🔗 Leggi su Oasport.it