F1 Lewis Hamilton | Un buon sabato ma la gara è domani

Lewis Hamilton si gode un ottimo sabato al Red Bull Ring, con la sua Mercedes che si mostra competitiva e promettente in vista della gara di domani. Dopo un'ottima prestazione nelle qualifiche, il sette volte campione del mondo guarda con fiducia al futuro, convinto che la strada sia quella giusta per conquistare un risultato di rilievo nel decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. La pole position è andata...

Lewis Hamilton guarda al bicchiere mezzo pieno al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il pilota sette volte campione del mondo ha vissuto uno dei suoi sabato migliori, con una Ferrari che, dopo le buone sensazioni di ieri, sembra avere dato conferme importanti anche nel momento decisivo delle qualifiche. La pole position è andata ad un sensazionale Lando Norris in 1:03.971 che ha rifilato ben 521 millesimi a Charles Leclerc, quindi terza posizione per Oscar Piastri a 583, mentre come detto è quarto Lewis Hamilton a 611. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Un buon sabato ma la gara è domani”

In questa notizia si parla di: lewis - hamilton - sabato - buon

F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato” - Una giornata di prove libere contrastante per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

? Sta facendo il giro del web la notizia di Lewis Hamilton che si è detto “devastato” per aver investito una marmotta, durante il gp del Canada. il pilota britannico, che ha concluso la gara al sesto posto, durante il 13º giro ha impattato ad altissima velocità con Vai su Facebook

Buon compleanno Lewis Hamilton, il pilota di Formula 1 compie 40 anni; F1 Gp Canada prove libere a Russell davanti a Norris e un buon Antonelli. Hamilton 8° con graining, incubo Leclerc; Qualifiche Monaco, beffa Hamilton: 3 posizioni per impeding a Max.

Hamilton quarto in Austria: “Esecuzione perfetta grazie al team” - Hamilton conquista la seconda fila a Spielberg per la prima volta in rosso: “Sono molto contento della macchina, grazie al nuovo fondo portato in Austria” ... Riporta autosprint.corrieredellosport.it

F1 | Hamilton ancora una volta in disaccordo con Leclerc: “Non possiamo competere, dobbiamo accettarlo” - Lewis Hamilton ha commentato la quinta posizione conquistata nelle qualifiche del GP del Canada in un sabato amaro per la Ferrari. Secondo f1ingenerale.com