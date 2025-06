F1 Lando Norris | Un bel giro voglio dimostrare quanto valgo in Austria

Lando Norris ha dimostrato ancora una volta il suo talento straordinario conquistando la pole-position al GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul Red Bull Ring, il giovane britannico ha dominato ogni sessione, confermando di essere uno dei piloti più promettenti e imprevedibili del circuito. La sua performance impeccabile ha lasciato tutti senza parole, dimostrando quanto valga in questa stagione e lasciando il pubblico ansioso di vedere cosa riserverà la gara.

La risposta che cercava. Lando Norris si è preso la pole-position del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul Red Bull Ring il pilota britannico della McLaren è stato costantemente il più veloce in tutte le sessioni e nel time-attack, che ha definito la griglia di partenza, è arrivata una conferma di quanto già si era visto precedentemente, 1:03.971 per Norris, che ha preceduto di 0.521 la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e di 0.581 l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri, leader della classifica mondiale. Quarta piazza per il britannico Lewis Hamilton con l’altra Rossa, distanziato di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Un bel giro, voglio dimostrare quanto valgo in Austria”

