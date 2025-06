F1 Lando Norris si conferma padrone nella FP3 a Spielberg Ferrari in crescita 7° Antonelli

F1, GP d'Austria 2025: Lando Norris si conferma il pilota da battere nella FP3 a Spielberg, firmando il miglior tempo in 1:04.324. La McLaren mostra una crescita promettente, con Piastri vicino e Ferrari in ripresa, mentre Antonelli si distingue tra le giovani promesse. La lotta per la pole si fa sempre piĂą incerta: chi dominerĂ nelle qualifiche?

Lando Norris si conferma il migliore in questo week end del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota britannico della McLaren ha realizzato il miglior tempo della terza sessione di prove libere in 1:04.324. Doppietta dei Papaya, visto il secondo crono dell’australiano Oscar Piastri, distanziato di 0.118, e non perfettamente a proprio agio col set-up della monoposto di Woking. A recitare il ruolo di terzo incomodo, come spesso è accaduto in questa stagione, troviamo Max Verstappen. L’olandese, protagonista anche di un bel testacoda in uscita dall’ultima curva e in percorrenza del rettilineo principale, ha siglato un tempo di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris si conferma padrone nella FP3 a Spielberg. Ferrari in crescita, 7° Antonelli

