F1 la competitività di Mercedes è il tema forte del GP d’Austria Per Ferrari sarà sempre il solito limbo?

Mentre Mercedes si conferma la squadra da battere a Spielberg, la Ferrari si ritrova ancora una volta ad affrontare il solito limbo di prestazioni e speranze. Con le qualifiche di oggi, tutto è in gioco: riuscirà la Rossa a invertire il trend e sfidare davvero le Mercedes? Il weekend delle qualifiche promette scintille e potrebbe rivelare il volto più competitivo di entrambe le scuderie. Restate con noi, perché la corsa per il podio è appena iniziata.

Nell’odierna giornata di sabato 28 giugno, si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Austria di F1, undicesimo dei ventiquattro atti che compongono il Mondiale 2025. Si arriva a Spielberg dopo il Gran Premio del Canada, dove Mercedes si è proposta come l’ auto da battere. Il tema principale della corsa stiriana è dunque la reale competitività delle Frecce d’Argento. Se Montreal è stato un episodio, bravi loro a sfruttare l’opportunità propizia. Se, viceversa, la W16 ha compiuto uno scatto in avanti in termini di competitività grazie agli aggiornamenti presentati nel Quebec, allora si potrebbe aprire uno scenario interessante. 🔗 Leggi su Oasport.it