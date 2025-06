F1 Il film un western automobilistico spettacolare e adrenalinico

Preparati a vivere un’avventura ad alta velocità con "F1 Il film", un Western automobilistico che combina adrenalina, tecnica e spettacolo in un mix esplosivo. Diretto da Joseph Kosinski e ambientato nel 2025, questo film ti porterà nel cuore della corsa tra stelle come Brad Pitt, Javier Bardem e Lewis Hamilton. Un cinema che non lascia scampo: il sogno di ogni appassionato di motori ti aspetta, perché la vera corsa sta per cominciare!

Titolo: F1 Il film Titolo originale: F1 The Movie Regia: Joseph Kosinski Paese di produzione anno durata: Stati Uniti 2025 156 min. Sceneggiatura: Ehren Kruger Fotografia: Claudio Miranda Montaggio: Stephen Mirrione Suono: Hans Zimmer Cast: Brad Pitt, Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Damson Idris, Lewis Hamilton, Will Buxton, Simone Ashley, Kim Bodnia, Sarah Niles, Joseph Balderrama Produzione: Apple TV+, Jerry Bruckheimer Films, Dawn Apollo Films, Plan B Entertainment Distribuzione: Warner Bros. Pictures Programmazione: Conca Verde Bergamo, UCI Cinemas Orio, Notorious Cinemas Curno, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema, Garden Clusone Un western su quattro ruote, spettacolare ma che sa di già visto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

In questa notizia si parla di: film - western - automobilistico - spettacolare

Il miglior western di sam elliott: il film dimenticato prima di tombstone che gli valse una nomination importante - dal suo stile inconfondibile e dalla presenza imponente. Tra i film meno ricordati ma di grande valore, spicca un western ante litteram rispetto a Tombstone, che gli valse una nomination importante.

Fast and Furious: 11 cose che (forse) non sapete sul primo film della saga; Recensione Fast and Furious - Solo parti originali (2009); F1, Recensione: se il western avesse quattro ruote.

F1, Recensione: se il western avesse quattro ruote - con F1 Kosinski porta il mito della Formula 1 sul grande schermo con ritmo, spettacolo e un eroe in cerca di riscatto. Riporta hynerd.it

Recensione Fast and Furious - Solo parti originali (2009) - Prendete due attori agli antipodi, uno in continua ascesa l'altro in leggero declino, il Clint Eastwood regista e interprete di quel ... Si legge su movieplayer.it