F1 ha una colonna sonora come non se ne fanno più

La F1 conquista non solo il cuore degli appassionati di motori, ma anche quello della musica, grazie a colonne sonore che catturano l’adrenalina e l’eleganza di ogni gara. Hans Zimmer, celebre compositore europeo, rivela come la passione per la Formula 1 sia parte integrante della sua cultura, dando vita a melodie che elevano l’esperienza visiva e sensoriale. È un connubio unico, destinato a lasciare il segno.

«In quanto europeo», ha confessato Hans Zimmer ai microfoni di Variety sul red carpet di F1, il film, «probabilmente sono più a mio agio con la Formula 1 rispetto a molti nordamericani, visto che ha sempre fatto parte della nostra cultura». Non c'è prova migliore di questo che la colonna sonora di Rush (Ron Howard, 2013), primo contatto con la velocità estrema da parte di un maestro che, stavolta, ha deciso di superare sé stesso con un doppio progetto: da un lato la partitura vera e propria, che ha già suscitato alcuni paragoni con Interstellar (Christopher Nolan, 2014) e per la quale Zimmer afferma di essersi ispirato alle conversazioni con Lewis Hamilton (produttore esecutivo del film); dall'altro F1: The Album, una raccolta di brani che non solo riunisce alcune delle più grandi star del pop contemporaneo, ma rivendica anche un'arte apparentemente perduta: quella del disco-ufficiale-del-film.

