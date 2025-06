F1 Gp Austria | qualifiche al via subito Norris davanti a Verstappen Hamilton è 3° Leclerc 6° Diretta

L’adrenalina è alle stelle al Red Bull Ring: le qualifiche del GP Austria promettono scintille, con Norris in pole davanti a Verstappen e Hamilton. La Ferrari mira alla prima fila, mentre McLaren con Norris e Piastri resta una minaccia concreta. Chi conquisterà la posizione migliore? Resta sintonizzato per scoprire chi domani avrà il vantaggio sulla pista!

Al Red Bull Ring la Ferrari punta alla prima fila nelle qualifiche (ore 16), McLaren con Norris e Piastri è sempre favorita. Ma occhio a Verstappen . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1 Gp Austria: qualifiche al via, subito Norris davanti a Verstappen. Hamilton è 3°, Leclerc 6° Diretta

In questa notizia si parla di: qualifiche - norris - austria - subito

F1, Oscar Piastri: “Un buon venerdì, ma per le qualifiche non lotteremo solo io e Norris” - Un venerdì memorabile per la McLaren all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, in vista del GP dell’Emilia Romagna 2025.

[#F1] McLaren subito sugli scudi nelle prime due libere al Red Bull Ring. Splende soprattutto Norris su una pista in cui si esalta ormai da anni. Buona giornata per Antonelli, mentre Max potrebbe essere l'unica spina nel fianco per le MCL39. Vai su Facebook

F1 Gp Austria: le qualifiche in diretta. Leclerc sfida Norris e Piastri per la pole, ci prova anche Verstappen; LIVE F1 Austria: Norris il più veloce delle FP3. Dalle 16 le qualifiche; DIRETTA F1, GP Austria 2025: LIVE prove libere 3 - Live - Formula 1.

FP3, Norris martella in Austria: dietro di lui Piastri e Verstappen, poi le Ferrari - Prova di forza tra le due McLaren, con Lando che al Red Bull Ring è particolarmente a suo agio. Lo riporta gazzetta.it

F1, GP d'Austria: Norris davanti a tutti nelle terze libere, Leclerc quarto - La McLaren si conferma la macchina da battere con la doppietta anche nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Austria 2025. msn.com scrive