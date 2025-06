F1 Gp Austria | pole position per Norris davanti a Leclerc

L’atmosfera sul Red Bull Ring si infiamma con Lando Norris che conquista la pole position, sfiorando il record con un tempo di 1’03”971. La sfida tra McLaren e Ferrari si fa ancora più accesa, mentre Lewis Hamilton sorprende tutti piazzandosi in seconda fila per la prima volta in stagione. La griglia di partenza promette spettacolo: chi saprà sfruttare al meglio questa opportunità e portare a casa la vittoria?

Lando Norris ha conquistato la pole del Gp di Austria, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Con il tempo di 1’03?971 il pilota della McLaren ha preceduto di 521 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc, terzo Oscar Piastri con l’altra McLaren davanti alla ‘rossa’ di Lewis Hamilton, per la prima volta in stagione al via in seconda fila. Quinto George Russell, sesto Liam Lawson, settimo Max Verstappen davanti a Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli e Pierre Gasly. Leclerc: “Sono molto soddisfatto”. Sono molto soddisfatto della qualifica. Sono contento del mio giro, è stato un buon weekend finora. L’unica volta che siamo partiti in prima fila è stato a Monaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, Gp Austria: pole position per Norris davanti a Leclerc

In questa notizia si parla di: davanti - leclerc - austria - pole

Leclerc domina il venerdì di Monaco davanti a Piastri e Hamilton - Charles Leclerc domina il venerdì del Gran Premio di Monaco, segnando il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere davanti a Piastri e Hamilton.

#F1 | GP Austria 2025, FP2: Norris il più veloce davanti a Piastri e Verstappen. Quinto tempo per Leclerc, indietro Hamilton (10°) e Antonelli (11°) Articolo completo qui https://www.p300.it/f1-gp-austria-2025-fp2-norris-il-piu-veloce-davanti-a-piastri-e-versta Vai su Facebook

F1 | Piastri con la McLaren conquista la pole del GP di Spagna davanti a Norris. Le due McLaren precedono la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Quinta la Ferrari di Hamilton, davanti alla Mercedes di Antonelli e alla Ferrari di Leclerc #ANSA Vai su X

F1 Austria: pole di Norris davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton 4°; F1 Gp Austria, Norris conquista la pole davanti a Leclerc, Piastri e Hamilton; Qualifiche F1 Austria: Norris dominatore fa la pole davanti a Leclerc, Hamilton 4°. La griglia di partenza.

F1 | GP Austria: Norris firma la Pole davanti a Leclerc [RISULTATI] - Il pilota della McLaren, ha registrato il suo miglior tempo in 1:03. f1grandprix.motorionline.com scrive

Formula Uno, diretta qualifiche Gp Austria: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc live - In Austria va in scena l’undicesima prova del Mondiale di Formula Uno dove sul circuito del Red Bull Ring le monoposto lotteranno per un posto in pole position. corrieredellosport.it scrive