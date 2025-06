F1 Gp Austria pole a Norris Leclerc lotta ed è 2° | Ma la macchina in gara andrà ancora meglio Hamilton 4°

Sul circuito austriaco, Norris e Leclerc si sfidano in un duello serrato, con le Ferrari che promettono battaglie emozionanti. Mentre il monegasco si piazza in seconda fila, Hamilton si prepara a risalire, puntando a migliorare il suo record di 4176. La gara si preannuncia vibrante: una lotta tra velocità e strategia che terrà tutti con il fiato sospeso fino all'ultima curva.

Le Ferrari competitive, duello serrato con le McLaren. Il monegasco è in seconda fila, l'inglese reagisce. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1 Gp Austria, pole a Norris Leclerc lotta ed è 2°: «Ma la macchina in gara andrà ancora meglio». Hamilton 4°

