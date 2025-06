F1 Gp Austria | Norris sorride alla pole davanti a Leclerc e Piastri

Norris conquista la pole position al GP Austria, sorridendo davanti a Leclerc e Piastri in una delle qualifiche più emozionanti della stagione. La McLaren si conferma la vettura da battere, promettendo una gara ricca di adrenalina sul mitico Red Bull Ring. Domani alle 15.00, gli appassionati non potranno perdere l’appuntamento con la sfida decisiva, pronta a scrivere un’altra pagina emozionante nel grande libro della Formula 1.

La McLaren del britannico si conferma la macchina da superare. La F1 torna domani alle 15.00 con la gara sul circuito Red Bull Ring.

