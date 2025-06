F1 Gp Austria le qualifiche | pole per Norris Leclerc lotta ed è 2° Hamilton 4° beffa per Antonelli Diretta

Sul circuito austriaco, le qualifiche del GP hanno regalato emozioni intense: Norris conquista la pole position, mentre Leclerc si dà battaglia con le McLaren in un serrato duello. La Ferrari sembra in ottima forma, con il monegasco in seconda fila e Hamilton pronto a reagire. La sfida è aperta: chi tirerà fuori il carico più grande nel prossimo gran premio? Restate sintonizzati per vivere ogni istante di questa emozionante corsa!

Le Ferrari competitive, duello serrato con le McLaren. Il monegasco è in seconda fila, l'inglese reagisce. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1 Gp Austria, le qualifiche: pole per Norris, Leclerc lotta ed è 2°. Hamilton 4°, beffa per Antonelli Diretta

In questa notizia si parla di: austria - qualifiche - pole - norris

F1, GP Austria 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara - Preparati a vivere l’azione mozzafiato del Gran Premio di Austria 2025, l’undicesimo round del Mondiale di F1! Su TV8 il weekend si anima tra qualifiche e gara, con orari in chiaro per non perdere neanche un sorpasso.

Alle ore 16 il via delle qualifiche del Gran Premio d'Austria. Chi conquisterà la pole #AustrianGP #F1 Vai su X

Formula 2 - Qualifiche Leonardo Fornaroli conquista la Pole Position in Austria davanti alla ART Grand Prix di Victor Martins e alla MP Motorsport di Richard Verschoor. Quarto tempo per Gabriele Mini,seguito dalla Rodin Motorsport di Cordeel e dalla Invicta R Vai su Facebook

F1, GP Austria: qualifiche e pole in diretta live; Qualifiche F1 Austria: che pole Norris! Leclerc 2°, poi Piastri e Hamilton. Max 7° - Risultati - Formula 1; F1 Austria: pole di Norris davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton 4°.

F1 Gp Austria: Norris fa la pole, Leclerc gran prima fila Ferrari, poi Piastri e Hamilton. - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Austria, undicesima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Red Bull Ring. Riporta sport.virgilio.it

Formula Uno, diretta qualifiche Gp Austria: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc live - In Austria va in scena l’undicesima prova del Mondiale di Formula Uno dove sul circuito del Red Bull Ring le monoposto lotteranno per un posto in pole position. Secondo corrieredellosport.it