F1 Gp Austria le qualifiche | Norris davanti a tutti 2° Piastri Ferrari in affanno Russell si salva Diretta

Sul suggestivo Red Bull Ring, le qualifiche del GP d'Austria si svelano come un duello emozionante: Norris in pole davanti a tutti, Piastri e la McLaren pronti a sorprendere, mentre la Ferrari lotta per risalire. Verstappen, infiammato dal pubblico di casa, minaccia di scrivere un'altra pagina di stupore. Chi conquisterà la prima fila? La risposta tra poche ore, in un’atmosfera carica di adrenalina e passione.

Al Red Bull Ring la Ferrari punta alla prima fila nelle qualifiche (ore 16), McLaren con Norris e Piastri è sempre favorita. Ma occhio a Verstappen .

