F1 Gp Austria le qualifiche | le McLaren davanti alle Ferrari furia Verstappen | Macchina inguidabile Bandiera rossa Diretta

Sul suggestivo Red Bull Ring, le qualifiche del GP Austria sono uno spettacolo di emozioni e tensione. La Ferrari mira alla prima fila, mentre McLaren con Norris e Piastri si conferma favorita, ma attenzione a Verstappen, pronto a sfidare il dominio. Chi conquisterà la pole position? Il risultato potrebbe cambiare le sorti di questa corsa appassionante, mantenendoci col fiato sospeso fino all'ultimo giro.

Al Red Bull Ring la Ferrari punta alla prima fila nelle qualifiche (ore 16), McLaren con Norris e Piastri è sempre favorita. Ma occhio a Verstappen . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1 Gp Austria, le qualifiche: le McLaren davanti alle Ferrari, furia Verstappen: «Macchina inguidabile». Bandiera rossa Diretta

In questa notizia si parla di: qualifiche - mclaren - ferrari - austria

F1, Qualifiche Gran Premio di Spagna a Barcellona, la legge della McLaren. - Oggi alle 16:00, le qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona promettono spettacolo e sorprese! Con la McLaren in pole position, stiamo assistendo a un cambiamento dei valori in campo nel mondo della Formula 1.

LIVE #F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: alle 15.00 le qualifiche. #Verstappen e Ferrari sfidano le McLaren -#AustrianGP #Leclerc #Hamilton #Norris #Piastri #Vasseur Vai su X

#F1 | GP Austria 2025, FP1: Russell precede Verstappen e le McLaren. Hamilton 9° con qualche problema, Beganovic sulla seconda Ferrari (18°) Articolo completo qui https://www.p300.it/f1-gp-austria-2025-fp1-russell-precede-verstappen-e-le-mclaren-h Vai su Facebook

F1 Gp Austria, le qualifiche in diretta: Ferrari in lotta per la pole position; F1 GP Austria, qualfiche in diretta: Ferrari per la pole; Formula Uno, diretta qualifiche Gp Austria: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc live.

Formula Uno, diretta qualifiche Gp Austria: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc live - In Austria va in scena l’undicesima prova del Mondiale di Formula Uno dove sul circuito del Red Bull Ring le monoposto lotteranno per un posto in pole position. Secondo corrieredellosport.it

F1 Gp Austria diretta qualifiche LIVE: fp3, McLaren vola e prenota la pole. La Ferrari c'è: Leclerc 4°, Hamilton 5° - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Austria, undicesima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Red Bull Ring. Lo riporta sport.virgilio.it