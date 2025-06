F1 GP Austria 2025 | risultati e classifica FP3 Uno-due McLaren 4° Leclerc davanti ad Hamilton

La terza sessione di prove libere del GP d'Austria 2025 si chiude con un risultato che promette scintille: la McLaren si prende le prime due posizioni, davanti a tutti con un ritmo impressionante, mentre Leclerc si mantiene in vetta tra i piloti. Sul suggestivo tracciato del Red Bull Ring, i team hanno dato il massimo per affinare le strategie in vista delle qualifiche di oggi, determinanti per la griglia di partenza di un emozionante fine settimana di Formula 1.

Finita nell'album dei ricordi la terza sessione di prove libere del GP d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato del Red Bull Ring i piloti e le squadre hanno lavorato duramente, in cerca del miglior set-up possibile, pensando soprattutto alle qualifiche odierne che andranno a definire la griglia di partenza della gara domenicale. Un tracciato particolare quello austriaco, il più breve come tempo sul giro fra quelli attualmente presenti nel calendario iridato. Inoltre, è la seconda pista in assoluto, dopo quella di Spa-Francorchamps, in termini di dislivello: ci sono 63,5 metri di differenza fra il punto più basso e quello più alto.

