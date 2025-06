F1 Frederic Vasseur | Confermate le buone sensazioni In gara fondamentale la gestione gomme

Frederic Vasseur si dimostra entusiasta dopo un sabato di qualifiche promettente al Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, la Ferrari ha dimostrato di avere un passo competitivo, con Charles Leclerc in prima fila e Lewis Hamilton pronto a lottare per il podio. La gestione delle gomme si rivela cruciale, e le sensazioni positive di Vasseur possono segnare una svolta decisiva nella corsa.

Frederic Vasseur sorride al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, la scuderia di Maranello ha completato uno dei migliori sabato dell'intera annata. Charles Leclerc ha strappato la prima fila, mentre Lewis Hamilton ha messo in cascina un quarto posto incoraggiante. La pole position porta la firma di Lando Norris in 1:03.971 con 521 millesimi su Charles Leclerc, terzo Oscar Piastri a 583, quarto Lewis Hamilton a 611. Quinto George Russell a 792 millesimi, sesto Liam Lawson a 955, settimo Max Verstappen a 958, ottavo Gabriel Bortoleto a 1.

