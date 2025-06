F1 come Apple ha creato una fotocamera iPhone su misura per il film

Come Apple ha rivoluzionato il cinema: la fotocamera iPhone su misura per il film. Il colosso tecnologico ha sviluppato un sistema dedicato per integrare scene di gare reali, segnando un nuovo trend nel mondo cinematografico. Questa innovazione apre nuove frontiere nella narrazione visiva e dimostra come tecnologia e arte si fondano sempre più strettamente. Un esempio che potrebbe cambiare per sempre il modo di raccontare le emozioni sul grande schermo.

Il colosso ha realizzato un sistema ad hoc per integrare scene tratte da gare reali nel nuovo film: è l'ultimo esempio di un trend cinematografico in ascesa.

