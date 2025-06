F1 Charles Leclerc | Soddisfatto della prima fila domani proverò a mettere pressione su Norris

Con grande soddisfazione, Charles Leclerc si è conquistato la seconda posizione sulla griglia di partenza del GP d’Austria 2025, dimostrando ancora una volta il suo talento e determinazione. La sua performance promette di mettere pressione su Norris, favorito per la vittoria, e di regalare emozioni spettacolari in gara. Domani sarà fondamentale vedere quale delle due star saprà dominare la pista e conquistare il podio.

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine della Q3, la migliore prestazione è stata realizzata da Lando Norris con il crono di 1:03.971. Il britannico ha mostrato oggi tutta la velocità della sua McLaren nel giro secco ed è certamente il favorito numero uno in vista della gara di domani. Seconda posizione per un ottimo Charles Leclerc, che conclude la sua prova a 521 millesimi dalla testa. Solo terza l’altra McLaren di Oscar Piastri che, nell’ultimo run, non ha potuto migliorare il suo tempo a causa di una bandiera gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Soddisfatto della prima fila, domani proverò a mettere pressione su Norris”

In questa notizia si parla di: charles - leclerc - norris - soddisfatto

F1, Charles Leclerc: “Al momento siamo da terza fila, dobbiamo migliorare nelle qualifiche” - Charles Leclerc affronta un weekend difficile a Imola, settimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Attualmente in terza fila, il pilota della Ferrari, febbricitante, ha saltato il Media-Day per recuperare energie.

Con Charles Leclerc fuori dai giochi per quasi tutta la giornata di prove libere del venerdì del Gran Premio canadese, Lewis Hamilton è stato l'unico pilota della Rossa a poter raccogliere dati utili alla squadra in vista del prosieguo del fine settimana di Montrea Vai su Facebook

“Non sono soddisfatto del secondo posto, ma è un risultato positivo per la squadra”: Charles Leclerc, secondo dietro Lando Norris sul leggendario circuito del Principato; Norris e la McLaren impressionano, Leclerc fa sperare la Ferrari: cosa è successo nelle Libere F1 a Jeddah; F1 Monaco, Charles Leclerc secondo e soddisfatto: “Ferrari forte sui cordoli, weekend molto positivo”.

F1 | Ferrari, Leclerc: “Sono molto soddisfatto, da tempo non partivamo in prima fila” - mezzo secondo nel confronto con Lando Norris: l’inglese è stato l’unico ad abbattere il muro dell’1’04, fissando il miglior tempo in 1’03” 971. Scrive f1grandprix.motorionline.com

F1, Gp Austria: pole position per Norris davanti a Leclerc - Lando Norris ha conquistato la pole del Gp di Austria, quindicesima tappa del Mondiale di F1. Secondo msn.com