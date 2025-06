F1 battaglia Ferrari-McLaren nelle qualifiche in Austria Norris la spunta su Leclerc

Sul circuito di Spielberg, la battaglia tra Ferrari e McLaren infiamma le qualifiche del GP d'Austria. Norris supera Leclerc di pochi centesimi nel finale, regalando emozioni a non finire, mentre Piastri si conferma davanti a Hamilton. Una giornata difficile per Verstappen, che chiude solo sesto in casa sua. La sfida è lanciata: ora, spazio alla corsa, dove tutto può ancora succedere.

Duello sul filo dei centesimi nelle qualifiche del Gp d'Austria: l'inglese batte il monegasco nel finale mentre Piastri fa meglio di Hamilton. Giornata no per Verstappen, solo sesto sul circuito di casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, battaglia Ferrari-McLaren nelle qualifiche in Austria. Norris la spunta su Leclerc

In questa notizia si parla di: qualifiche - austria - battaglia - ferrari

F1, GP Austria 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara - Preparati a vivere l’azione mozzafiato del Gran Premio di Austria 2025, l’undicesimo round del Mondiale di F1! Su TV8 il weekend si anima tra qualifiche e gara, con orari in chiaro per non perdere neanche un sorpasso.

Incredibile ma vero: Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, è stato ufficialmente nominato direttore di McLaren Group Holdings Limited. Come riportano i documenti depositati presso la Companies House del Regno Unito in data odierna, c Vai su Facebook

F1, battaglia Ferrari-McLaren nelle qualifiche in Austria. Norris la spunta su Leclerc; F1 GP Austria, qualfiche in diretta: Ferrari per la pole; Qualifiche LIVE GP Austria 2025: segui la diretta con noi! Ferrari all’attacco contro McLaren e Red Bull.

F1, battaglia Ferrari-McLaren nelle qualifiche in Austria. Norris la spunta su Leclerc - Duello sul filo dei centesimi nelle qualifiche del Gp d'Austria: l'inglese batte il monegasco nel finale mentre Piastri fa meglio di Hamilton. Segnala msn.com

Qualifiche F1 Austria: Norris dominatore fa la pole davanti a Leclerc, Hamilton 4°. La griglia di partenza - Spielberg 28 giugno 2025 – Il circuito sarà di proprietà della Red Bull e porterà anche il suo nome, ma il dominio è ancora un affare per la McLaren. Si legge su msn.com