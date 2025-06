F1 Andrea Kimi Antonelli | Un peccato la bandiera gialla sarei entrato tra i primi sei

Sabato altalenante per Andrea Kimi Antonelli sul circuito di Spielberg, con una qualificazione in nona posizione che riflette il suo talento e qualche dettaglio da migliorare. La sua performance è stata promettente, ma un pizzico di fortuna avrebbe potuto spalancargli le porte a una top sei. Un peccato, soprattutto considerando la bandiera gialla che ha penalizzato il suo ultimo tentativo. Ora, resta da vedere come si comporterà domenica in gara, un’occasione per dimostrare tutto il suo valore.

Un sabato con spunti altalenanti per Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo pilota italiano ha raccolto la nona casella in occasione delle qualifiche del GP d’Austria, atto numero undici del Mondiale 2025 do Formula 1 in fase di svolgimento sul tracciato Red Bull Ring di Spielberg. Prestazione discreta per il bolognese, al quale però è mancato l’ultimo guizzo in piĂą per incidere davvero, soprattutto nella Q3, quando a causa di una serie di concatenazioni ha preso subito la bandiera a scacchi vanificando la sua possibilitĂ di poter sparare l’ultimo colpo. Nel post-qualifica, l’emiliano si è soffermato proprio su quanto successo: “ Penso di aver mancato di poco il giro – ha detto Kimi – Ed è stato sicuramente un peccato perchĂ© stavo ancora spingendo, il giro si avvicinava e stava migliorando: sicuramente sarebbe stato un posto tra i primi sei”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Un peccato la bandiera gialla, sarei entrato tra i primi sei”

