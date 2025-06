Ex terrorista lancia un nuovo marchio di caffè | Voglio aiutare le famiglie delle vittime

Da ex terrorista a imprenditore del caffè: una storia che fa discutere e suscita interrogativi. L’uomo, condannato per gli attentati di Bali del 2002, ora ha deciso di riabilitarsi creando un marchio di caffè con un obiettivo speciale: aiutare le famiglie delle vittime. Un gesto di redenzione o una mossa strategica? Scopriamo insieme questa vicenda complessa che sfida le convinzioni e apre nuove riflessioni.

Da ex terrorista a imprenditore del caffè: l’attentatore di Bali lancia un marchio e promette aiuti ai sopravvissuti Fa discutere e solleva interrogativi, quello che stiamo per raccontare. Il protagonista è un indonesiano, un tempo condannato per i sanguinosi attentati di Bali del 2002. Ora ha cambiato vita e ha intrapreso una controversa nuova carriera. Dopo essere stato rilasciato sulla parola, ha aperto una propria attività di caffè e ha dichiarato di voler destinare parte dei profitti per aiutare i sopravvissuti a quegli attacchi che causarono oltre 200 vittime. (Ansa Foto) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it