Ex scuola elementare di Ambra | così la riqualificazione Gli interventi

L'ex scuola elementare di Ambra si trasforma in un esempio di rinnovamento e sicurezza grazie agli investimenti del Comune di Bucine. La riqualificazione degli interventi, mirata a migliorare le strutture e garantire ambienti più sicuri per studenti e cittadini, prosegue con slancio e attenzione ai dettagli. Questi lavori rappresentano un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e funzionale.

Il Comune di Bucine continua a investire nella manutenzione straordinaria e nella messa in sicurezza del proprio patrimonio edilizio e infrastrutturale. Gli interventi più urgenti, avviati nei mesi scorsi, stanno procedendo regolarmente nel rispetto del cronoprogramma stabilito. Tra gli edifici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: interventi - scuola - elementare - ambra

Convitti, la UIL Scuola RUA chiede interventi urgenti sugli organici del personale educativo - La UIL Scuola RUA ha inviato una lettera il 16 maggio 2025 ai vertici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, esprimendo preoccupazione per le criticità degli organici del personale educativo nei convitti.

"I ragazzi sono quasi sempre distratti dall’uso degli smartphone, a volte chiedono di poter andare in bagno solo per controllare i telefoni. Per non parlare dei genitori: c’è chi li chiama mentre sono a scuola più di una volta al giorno… I primi a non collaborare s Vai su Facebook

Ex scuola elementare di Ambra: così la riqualificazione. Gli interventi; Ex scuola elementare di Ambra: completati i lavori di messa in sicurezza e restauro della facciata; Ex scuola elementare di Ambra: completata la messa in sicurezza del tetto e il rifacimento della facciata.

Ambra, completati i lavori sull’ex scuola: verso una mostra permanente di reperti etruschi - Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza del tetto e rifacimento della facciata dell’ex scuola elementare di Ambra, edificio storico che per anni ha rappresentato un punto di riferimento p ... Secondo valdarnopost.it

Scuole a Bucine tra interventi in corso e quelli in cantiere - Arezzo, 18 giugno 2025 – A conclusione dell'anno scolastico, il sindaco di Bucine Paolo Nannini ha fatto il punto sui lavori in corso e quelli in divenire alle varie strutture del territorio. Da msn.com