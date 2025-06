Ex-Salamini la lite per una donna e la bottiglia rotta | ecco come è stato aggredito il 24enne senegalese

Una sera apparentemente tranquilla si è trasformata in un dramma a Parma, quando una lite per motivi sentimentali è degenerata in violenza. La rissa, scoppiata attorno a una bottiglia rotta e coinvolgendo quattro cittadini stranieri, ha visto come protagonista un giovane senegalese di 24 anni. Ecco come sono andate le cose quella notte, tra tensione, emozioni e un gesto che ha cambiato tutto.

Ci sarebbe una lite per motivi sentimentali che riguardavano una donna, presente sul posto, alla base della rissa che ha coinvolto quattro cittadini stranieri, alle due e mezza della nottata tra venerdì 27 e sabato 28 giugno in via Consolini, nell'area Ex Salamini a Parma. Un 24enne di origine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

