Ex Milan Mastour | Ora sono più maturo Mi dicevano che non avrei più giocato

Dopo anni di attese e sfide, il talento di ex Milan Hachim Mastour dimostra di aver finalmente raggiunto la maturità, firmando con la Virtus Verona in Serie C. Un percorso che ha sorpreso tanti, ma che lui stesso definisce come il giusto passo avanti per riscoprire la passione e le potenzialità. Mastour si apre a ‘SportWeek’, rivelando i suoi sogni e le nuove ambizioni: il suo cammino è appena iniziato e promette grandi sorprese.

Mastour ha firmato un contratto con la Virtus Verona in Serie C. L'ex talento del Milan ha parlato a 'SportWeek' in una lunga intervista.

Mastour: “Al Milan ero una star, periodo fantastico. Poi diventai un burattino” - Hachim Mastour, che una volta brillava come stella nel Milan, ha vissuto un percorso ricco di alti e bassi, tra sogni in grande e ostacoli insidiosi.

“Perché non sei diventato Yamal?”, Mastour ha raccontato a Sportweek come mai non ha mantenuto le aspettative che c’erano su di lui ? ? @salviofabrizio Vai su Facebook

Mastour: Mi sentivo un supereroe, invece ero una marionetta. Ma la fantasia mi riporterà in alto; V. Verona, Mastour: Mi avevano detto che non avrei più giocato. Sono nato due volte; Mastour: Mi sentivo un supereroe, invece ero una marionetta, ora sogno il Mondiale. Dove gioca adesso?.

Milan, l’ex Mastour si racconta : “Ero un fenomeno social, poi la depressione” - Il marocchino ha ricordato con piacere gli inizi nello sport tanto amato e il trasferimento desiderato da tutti i ragazzi in una squadra prestigiosa nel 2013. Come scrive spaziomilan.it

Mastour riparte dalla Virtus Verona: "Io trattato da marionetta, mi dissero che non avrei mai più messo piede in campo. Ero caduto in depressione" - L'ex promessa del Milan, che oggi ha 27 anni, ha firmato un contratto di un anno con la Virtus Verona (Serie C). Si legge su eurosport.it