Il 9 agosto 2025 segnerà un nuovo capitolo nel calcio internazionale: l’amichevole tra Everton e Roma non sarà solo una sfida di alto livello, ma anche l’evento che inaugura ufficialmente il nuovo Hill Dickson Stadium, lo stadio più innovativo e suggestivo degli inglesi. Una serata imperdibile per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, pronti a vivere un momento storico e assaporare l’emozione di un nuovo inizio. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli!

Il prossimo 9 agosto 2025 sarà una data storica per il calcio inglese e internazionale: si giocherà infatti l’amichevole di prestigio Everton–Roma, occasione scelta dal club inglese per inaugurare ufficialmente il suo nuovo impianto, il Hill Dickinson Stadium. Situato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Everton Roma, il 9 agosto l’amichevole per l’inaugurazione dell’Hill Dickson Stadium: il nuovo stadio degli inglesi!

