Evani veleno sulla Samp | Ignorato dalla società Mancini sparito! La confessione shock dell’allenatore della salvezza | Ma sono orgoglioso di giocatori e tifosi

Chicco Evani, ex allenatore della Sampdoria, ha recentemente espresso tutta la sua delusione per il mancato rinnovo dopo aver conquistato la salvezza in Serie B. Le sue parole rivelano una veritĂ nascosta e una societĂ che sembra aver preferito ignorare il suo impegno. Nonostante tutto, Evani si sente orgoglioso dei giocatori e dei tifosi che hanno creduto in lui. La storia della Sampdoria continua a riservare sorprese e sfide, lasciando aperto il capitolo sul futuro.

Le parole di Chicco Evani, ormai ex allenatore della Sampdoria, sul suo addio al club blucerchiato dopo la salvezza in Serie B La salvezza è arrivata, ma la Sampdoria ha scelto di non proseguire con Chicco Evani. Oggi il mister si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, non senza un’evidente delusione. LA MANCATA CONFERMA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Evani, veleno sulla Samp: «Ignorato dalla societĂ , Mancini sparito!». La confessione shock dell’allenatore della salvezza: «Ma sono orgoglioso di giocatori e tifosi»

In questa notizia si parla di: salvezza - evani - allenatore - veleno

