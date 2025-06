Evani | Samp sono orgoglioso di te sarei rimasto Mancini mi chiamò e mi disse

Evani Samp, la tua determinazione e passione sono un esempio che ispira tutti noi. Ricordo il tecnico che ha guidato i blucerchiati alla vittoria, rivelando la nostra forza più autentica. Quel gol mancato da Niang a Castellammare rimarrà per sempre nel cuore, ma anche il calore dei tifosi al campo ci dà la forza di andare avanti. È questa la vera essenza dello spirito sportivo: **superare ogni ostacolo con orgoglio e coraggio.**

Il tecnico che ha rianimato i blucerchiati e li ha portati alla vittoria del playout contro la Salernitana: "Lì si è vista la nostra versione migliore. Ancora mi sogno di notte quel gol sbagliato da Niang a Castellammare. I ragazzi sono rimasti colpiti quando i tifosi sono venuti al campo e.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Evani: "Samp, sono orgoglioso di te, sarei rimasto. Mancini mi chiamò e mi disse..."

