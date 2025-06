Evade più volte e molesta i famigliari | 41enne portata in carcere

Un uomo di 41 anni, noto per aver evaso la polizia ben 249 volte e molestato i propri familiari, è stato finalmente portato in carcere dai Carabinieri di Borgo Val di Taro. Durante un’intensa operazione di controllo, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, segnando un importante passo nella lotta contro la criminalità e la tutela della comunità.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Borgo Val di Taro, nell'ambito di un'ampia attività di controllo del territorio e contrasto alla criminalità, hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo di carcerazione, emesso dall'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, nei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

