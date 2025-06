Europei Under 21 trionfo Inghilterra

L’emozione di una finale europeaa infiamma Bratislava, dove l’Inghilterra Under 21 conquista il suo 4° titolo, battendo la Germania ai supplementari. Un match ricco di suspense, capovolgimenti e talento, che testimonia la forza del calcio giovanile inglese. La vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma anche un segnale di crescita e ambizione per le future stelle del calcio britannico. La passione e la determinazione hanno scritto un’altra pagina indimenticabile nella storia degli European Under 21.

23.38 L'Inghilterra si conferma sul tetto d' Europa battendo nella finale di Bratislava in Slovacchia 3-2 la Germania ai supplementari. Per gli inglesi è il 4° trionfo nell'Europeo under 21. L'Inghilterra parte forte e al 5' è in vantaggio con la zampata di Elliot. Il raddoppio lo segna al 25' Hutchinson.A fine 1° tempo i tedeschi accorciano col colpo di testa vincente di Weiper (46') Nella ripresa Nebel aggancia l'Inghilterra (61'). Regge la parità, si va ai supplementari. E subito al 92' arriva il decisivo 3-2 di Rowe. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

