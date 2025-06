Europei U21 l’Inghilterra è campione d’Europa | battuta la Germania

L’emozione ha travolto lo Stadion Thelné pole di Bratislava, dove i giovani talenti dell’Inghilterra U21 hanno scritto una pagina memorabile del calcio europeo. Con una prestazione da applausi e un cuore grande, i Tre Leoni hanno battuto la Germania 3-2 nella finale degli Europei U21, conquistando il titolo di campioni d’Europa per la terza volta. I ragazzi di Lee Carsley si sono portati subito in...

L’Inghilterra si laurea campione d’Europa battendo la Germania nella finale degli Europei U21. L’ Inghilterra U21 è, nuovamente, campione d’Europa. I Tre Leoni hanno vinto 3-2 una rocambolesca finale contro la Germania. Le due nazionali hanno dato vita a uno spettacolo da applausi allo Stadion Thelné pole di Bratislava. Europei U21, l’Inghilterra batte la Germania 3-2: il resoconto del match. I ragazzi di Lee Carsley si sono portati subito in vantaggio, al 5?, con Harvey Elliott (quinto gol, il quarto nella fase a eliminazione diretta dopo la rete alla Spagna ai quarti e la doppietta ai Paesi Bassi in semifinale, in sei partite per il giocatore del Liverpool). 🔗 Leggi su Sportface.it

