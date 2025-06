Europei di basket femminile l’Italia si arrende al Belgio in semifinale | ora per il bronzo con la Francia

L’Italia del basket femminile, incredibile protagonista degli Europei 2025, si spegne in semifinale contro il Belgio in una sfida emozionante e combattuta. Dopo aver superato con determinazione Serbia, Slovenia, Lituania e Turchia, le azzurre hanno lottato fino all’ultimo possesso, dimostrando cuore e talento. Ora, con la voglia di conquistare il terzo posto contro la Francia, la Nazionale si prepara a chiudere questa straordinaria avventura con orgoglio e ambizione.

Dopo i quattro successi contro Serbia, Slovenia, Lituania e Turchia l’Italia del basket femminile si è dovuta arrendere nel penultimo atto degli Europei 2025 al Belgio. Si ferma in semifinale la corsa della Nazionale di basket Femminile, che dopo i quattro successi su Serbia, Slovenia, Lituania e Turchia si è dovuta arrendere nel penultimo atto del FIBA Women’s EuroBasket 2025 al Belgio (64-66). La squadra di Capobianco ha tenuto la partita in equilibrio per 40 minuti ma nel finale ha ceduto di misura alle “Red Cats”, campionesse d’Europa in carica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: basket - femminile - belgio - europei

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio - La Reyer Venezia cede Gara 5 della finale scudetto femminile contro il Famila Schio, che conquista così il tredicesimo titolo di campione d'Italia.

BASKET | Sfuma in semifinale il sogno dell'Italia ai campionati europei di basket femminile. In semifinale le azzurre sono state battute dal Belgio 66-64. In finale le belghe sfideranno la Spagna per il titolo continentale. #ANSA Vai su Facebook

BASKET | Sfuma in semifinale il sogno dell'Italia ai campionati europei di basket femminile. In semifinale le azzurre sono state battute dal Belgio 66-64. In finale le belghe sfideranno la Spagna per il titolo continentale. #ANSA Vai su X

L’Italia ha perso la semifinale degli Europei femminili di basket; LIVE! Italia-Belgio dalle 19.30, sfida alle campionesse in carica per fare la storia; Italia che peccato, il Belgio vola in finale nell' Eurobasket femminile: azzurre fuori a testa alta.

Europei di basket femminile, Il volo azzurro si ferma sull'ultimo canestro - In semifinale contro il Belgio le cestiste italiane guidate da coach Capobianco hanno sfiorato l'impresa. Si legge su rainews.it

Italia-Belgio in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile - La Nazionale italiana femminile di basket vuole scrivere ancora la storia, centrando la finale degli Europei in Grecia: il traguardo manca da 30 anni. Segnala sport.sky.it