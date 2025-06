Europei di Basket Femminile Italia cuore e anima non basta | vince il Belgio che va in semifinale

Un risultato che ha visto sotto la Nazionale italiana di basket femminile, ma il loro spirito indomabile ha già scritto pagine memorabili. Dopo aver riscoperto il gusto della vittoria, le Azzurre si preparano ora alla sfida per il bronzo contro la Francia il 29 giugno alle 16:30 italiane. Un’occasione unica peronfirmare il loro coraggio e riaccendere il sogno europeo!

Ci sarà in palio il bronzo, con la Francia (il 29 giugno alle 16,30 italiane), per l’Italia della Pallacanestro Femminile, agli Europei. Le Azzurre hanno scritto la storia del basket conquistando, dopo 30 anni, di nuovo la gara che precedeva la semifinale (leggi qui). Hanno dato cuore e anima contro un Belgio, campione in carica, che poi dominando ha vinto la gara e strappato il pass per la partita successiva. Un risultato che ha visto sotto l’Italia per soli due punti (66-64). Le Azzurre puntano ora al terzo gradino del podio. Le interviste dei protagonisti – Fonte FIPfip.it. L’analisi di coach Capobianco: “Sono triste? Certo che lo sono, abbiamo perso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: europei - basket - femminile - italia

Basket femminile: Italia, le convocate per il raduno pre-Europei. Capobianco ne sceglierà 12 - Coach Andrea Capobianco ha ufficializzato le convocate per il raduno pre-europei di basket femminile, in preparazione all’imminente appuntamento continentale del 18 giugno.

Sfuma in semifinale il sogno dell'Italia ai campionati europei di basket femminile. In semifinale le azzurre sono state battute dal Belgio 66-64. In finale le belghe sfideranno la Spagna per il titolo continentale. Vai su X

Questa immagine ci piace. È appena finita la semifinale Belgio Italia agli Europei di basket. Chi ha vinto consola chi ha perso. Questo è lo sport. #labodifsegnala #basketfemminile Vai su Facebook

Dove vedere in tv Italia-Francia, Finale 3°-4° posto Europei basket femminile 2025: orario, programma, streaming; Europei di Basket. Le azzurre a un passo dalla finale ma vince il Belgio; Italia - Francia agli Europei di Basket femminile 2025 per il bronzo: programma, orario della partita e dove vedere la finale per il terzo posto in diretta · Eurobasket donne.

L'Italia femminile del basket va ko, il Belgio va in finale - Sfuma in semifinale il sogno dell'Italia ai campionati europei di basket femminile. Si legge su ansa.it

Italia-Belgio in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile - La Nazionale italiana femminile di basket vuole scrivere ancora la storia, centrando la finale degli Europei in Grecia: il traguardo manca da 30 anni. Come scrive sport.sky.it