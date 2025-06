Europei comanda l' Italia I baby Sioli e Saraceni da applausi Furlani terzo

Gli Europei si infiammano con prestazioni da applausi: l’Italia brilla, con i baby Sioli e Saraceni protagonisti, conquistando risultati straordinari. La seconda giornata a Madrid si accende tra successi e sfide, mentre gli atleti azzurri mostrano il loro valore in campo internazionale. Un quadro di luci e ombre che rende questo evento ancora più emozionante, lasciando presagire grandi aspettative per le prossime gare. La passione per l’atletica italiana non si ferma qui...

A Madrid seconda giornata in chiaroscuro: Sioli 2° con 2,27 nell'alto, la Saraceni salta 14,08, terza nel triplo donne. Tre nulli per Mattia (8,07), dietro un super Tentoglou (8.46) e allo svedese Montler. La 4x100 uomini limita i danni. Simonelli 13"27 nei 110 hs. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europei, comanda l'Italia. I baby Sioli e Saraceni da applausi, Furlani terzo

